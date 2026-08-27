27.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-5-1-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
26
Аяри
13
Гросс
25
Гомес
29
Де Куйпер
33
О'Райли
27
Виффер
19
Костулас
2-5-2-1
1
Хаугаард
3
30
11
Йенссен
10
17
Дальквист
4
8
5
Эдвардссон
29
22
Асен Ларсен
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
33
О'Райли
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
33
О'Райли
27
Виффер
20
Коштинья
20
Коштинья
27
Виффер
5
Данк
4
Стрейк
4
Стрейк
5
Данк
29
37
Сандер
37
Сандер
29
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
25
25
4
21
21
4
Остались в запасе
Брайтон
Тромсе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Остались в запасе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Брайтон - Тромсе
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
6
Офсайды
3
3
Количество передач
759
217
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Брайтон» против «Тромсе», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тромсе»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»