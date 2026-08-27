Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 20:01
Брайтон
27.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Тромсе
22' Х. Костулас 33' М. Де Куйпер 38' М. Виффер 86' О. Боскальи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
5
Давид Эдвардссон
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К) ЦП
8
J. Grundt
ЦП
10
T. Nyhammer
ЦП
17
Исак Дальквист
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Тромсе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
37
Сандер Сандер
ЛЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
3-5-1-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
26
Аяри
13
Гросс
25
Гомес
29
Де Куйпер
33
О'Райли
27
Виффер
19
Костулас
2-5-2-1
1
Хаугаард
3
30
11
Йенссен
10
17
Дальквист
4
8
5
Эдвардссон
29
22
Асен Ларсен
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
33
О'Райли
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
33
О'Райли
27
Виффер
20
Коштинья
20
Коштинья
27
Виффер
5
Данк
4
Стрейк
4
Стрейк
5
Данк
29
37
Сандер
37
Сандер
29
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
25
25
4
21
21
4
Остались в запасе
Брайтон
Тромсе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Остались в запасе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Брайтон - Тромсе
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
6
Офсайды
3
3
Количество передач
759
217
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Брайтон» против «Тромсе», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тромсе»

«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Тромсе Брайтон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+