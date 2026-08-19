Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:00
Тромсе - Брайтон
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Брайтона» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч плей-офф Лиги Конференций между норвежским «Тромсе» и английским «Брайтоном» пройдет 20 августа в Тромсе на стадионе «Альфхейм». Хозяева подходят к решающему противостоянию с мощной атакой – они забивают в пяти последних матчах и в среднем поражают ворота соперников 3,20 раза за игру, тогда как гости являются представителями АПЛ и имеют класс выше. «Тромсе» не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, но их защита уязвима – они пропускают в шести из восьми последних встреч. Сможет ли норвежский андердог использовать фактор домашнего поля и искусственного покрытия, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Брайтон» подтвердит свой статус и сделает шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Тромсе» говорит их впечатляющая атакующая статистика и игра на домашнем стадионе. Норвежский клуб забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Тромсе» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Альфхейме», что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В предыдущем раунде квалификации норвежцы уверенно прошли румынский ЧФР (5-0 на выезде и 2-1 дома), а в чемпионате Норвегии одержали победу над «Мольде» (3-2). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. Это означает, что против такого класса, как у «Брайтона», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Брайтон» подходит к матчу с более высоким уровнем и опытом выступлений в АПЛ. Английский клуб выиграл три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 1,40 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Брайтон» выглядел уверенно: победы над «Болоньей» (1-0), «Ромой» (3-0) и «Страсбуром» (4-3). В атаке команда стабильна – она забивает в трех последних матчах, а ее защита, хотя и небезупречна, должна справиться с давлением норвежского клуба. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в классе между английским и норвежским чемпионатами очевидна. «Брайтон» является явным фаворитом, и его задача – не дать «Тромсе» использовать свое домашнее преимущество.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Брайтона». Гости имеют более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидается, что «Брайтон» добьется победы с разницей минимум в два мяча, хотя «Тромсе» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Тромсе» в атаке впечатляет (3,20 гола за игру), но его защита уязвима (1,80 пропущенных). «Брайтон» стабильнее в обороне и имеет более высокий класс, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Учитывая разницу в уровне команд и опыте, английский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 4 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 4 раунд
Тромсе
0 : 0
20.08.2026
Брайтон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
17
Исак Дальквист
ЦП
5
Давид Эдвардссон
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К) ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
10
T. Nyhammer
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
27
Матс Виффер
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
13
Паскаль Гросс
(К) ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
9
D. Braut
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
36
Zadok Yohanna
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
2-5-3
1
Хаугаард
30
3
29
10
22
Асен Ларсен
4
11
Йенссен
5
Эдвардссон
17
Дальквист
7
Ларсен
2-5-1-2
1
Вербрюгген
44
Вушкович
21
Боскальи
35
Ялкуйе
26
Аяри
25
Гомес
13
Гросс
24
Кадиоглу
27
Виффер
10
Рюттер
15
Осман
17
Дальквист
37
Сандер
37
Сандер
17
Дальквист
22
Асен Ларсен
8
8
22
Асен Ларсен
10
9
9
10
25
Гомес
19
Костулас
19
Костулас
25
Гомес
15
Осман
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
15
Осман
10
Рюттер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
35
Ялкуйе
11
Козье-Дюберри
11
Козье-Дюберри
35
Ялкуйе
Остались в запасе
Тромсе
Брайтон
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
38
Том МакГилл
ВР
36
Zadok Yohanna
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Остались в запасе
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
38
Том МакГилл
ВР
36
Zadok Yohanna
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Брайтона» с разницей минимум в два мяча. Английский клуб имеет более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидаем, что «Брайтон» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Брайтона» с форой (-1) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Тромсе» и «Брайтоном» состоится 20 августа 2026 года в Тромсе на стадионе «Альфхейм» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.88
Победа «Брайтона» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Брайтон Тромсе
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+