Матч плей-офф Лиги Конференций между норвежским «Тромсе» и английским «Брайтоном» пройдет 20 августа в Тромсе на стадионе «Альфхейм». Хозяева подходят к решающему противостоянию с мощной атакой – они забивают в пяти последних матчах и в среднем поражают ворота соперников 3,20 раза за игру, тогда как гости являются представителями АПЛ и имеют класс выше. «Тромсе» не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, но их защита уязвима – они пропускают в шести из восьми последних встреч. Сможет ли норвежский андердог использовать фактор домашнего поля и искусственного покрытия, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Брайтон» подтвердит свой статус и сделает шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Тромсе» говорит их впечатляющая атакующая статистика и игра на домашнем стадионе. Норвежский клуб забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Тромсе» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Альфхейме», что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В предыдущем раунде квалификации норвежцы уверенно прошли румынский ЧФР (5-0 на выезде и 2-1 дома), а в чемпионате Норвегии одержали победу над «Мольде» (3-2). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. Это означает, что против такого класса, как у «Брайтона», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Брайтон» подходит к матчу с более высоким уровнем и опытом выступлений в АПЛ. Английский клуб выиграл три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 1,40 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Брайтон» выглядел уверенно: победы над «Болоньей» (1-0), «Ромой» (3-0) и «Страсбуром» (4-3). В атаке команда стабильна – она забивает в трех последних матчах, а ее защита, хотя и небезупречна, должна справиться с давлением норвежского клуба. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в классе между английским и норвежским чемпионатами очевидна. «Брайтон» является явным фаворитом, и его задача – не дать «Тромсе» использовать свое домашнее преимущество.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Брайтона». Гости имеют более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидается, что «Брайтон» добьется победы с разницей минимум в два мяча, хотя «Тромсе» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Тромсе» в атаке впечатляет (3,20 гола за игру), но его защита уязвима (1,80 пропущенных). «Брайтон» стабильнее в обороне и имеет более высокий класс, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Учитывая разницу в уровне команд и опыте, английский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Брайтон 4 : 0 Тромсе Лига конференций, 4 раунд Брайтон 4 : 0 Тромсе Лига конференций, 4 раунд Тромсе 0 : 0 Брайтон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Брайтона» с разницей минимум в два мяча. Английский клуб имеет более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидаем, что «Брайтон» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Брайтона» с форой (-1) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Тромсе» и «Брайтоном» состоится 20 августа 2026 года в Тромсе на стадионе «Альфхейм» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.