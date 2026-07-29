Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Градец Кралове» и норвежским «Тромсе» пройдет 30 июля 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 1:0 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Градец Кралове» подходит к ответной встрече в отличной форме – шесть матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола в среднем за последние пять игр) и стабильная результативность (забивает в 17 последних матчах). Гости, в свою очередь, демонстрируют впечатляющую статистику в атаке (12 голов за пять игр) и надежную оборону (0.60 пропущенных), однако в первом матче не смогли забить. Сможет ли «Тромсе» использовать свой атакующий потенциал и отыграть минимальное преимущество хозяев, или «Градец Кралове» продолжит свою успешную серию и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Градец Кралове» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. Команда забивает в 17 последних матчах и в среднем отличается 2.00 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.00. Домашняя поддержка на стадионе «FINEP» должна помочь команде сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит играть от обороны. «Градец Кралове» не проигрывает в шести последних матчах, а их атакующая серия впечатляет. В первом матче чешский клуб сумел забить на выезде, что является важным психологическим преимуществом. Им достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более раскованно и не рисковать в атаке.

«Тромсе» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует впечатляющую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). Однако в первом матче норвежцы не смогли забить «Градец Кралове», что показало сложности против организованной обороны соперника. В гостях «Тромсе» действует не так уверенно, как дома, и им нужно забивать как минимум один гол, чтобы сравнять счет. Их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать, но защита хозяев, которая редко пропускает больше одного гола, может стать серьезным препятствием. К тому же «Тромсе» будет вынужден рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Градец Кралове» является фаворитом благодаря домашнему полю, преимуществу в один мяч и стабильной игре в обороне. «Тромсе» способен забить, но его защита не выдержит давления хозяев, которые будут играть на контратаках. Победа «Градец Кралове» с минимальным счетом или ничья выглядит наиболее вероятным исходом, а проход чешской команды в следующий раунд более реален.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Градец Кралове» обыграл «Тромсе» со счетом 1:0, что дает чешской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Градец Кралове» (шесть матчей без поражений, 17-матчевая голевая серия) и слабость атаки «Тромсе» в первом матче указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Тромсе» забивает стабильно, но в гостях им будет сложнее преодолеть оборону соперника.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.5 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 2 раунд Градец-Кралове 3 : 1 Тромсе Лига Европы, 2 раунд Градец-Кралове 3 : 1 Тромсе Лига Европы, 2 раунд Тромсе 0 : 1 Градец-Кралове

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Градец Кралове» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Тромсе» или сыграв вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя домашнюю поддержку, преимущество в один мяч и стабильную игру в обороне. Хозяева будут действовать прагматично, не форсируя атаки, но их класс и серия без поражений должны помочь им сохранить преимущество. Учитывая, что «Градец Кралове» забивает в 17 последних матчах, а «Тромсе» пропускает в среднем 0.60 гола за игру, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться нужного результата. Ставка на победу «Градец Кралове» за 3.3 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Градец Кралове» и «Тромсе» состоится 30 июля 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.