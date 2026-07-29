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«Градец Кралове» – «Тромсе»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:13
Градец-Кралове - Тромсе
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
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3.30
Победа «Градец Кралове»
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Градец Кралове» и норвежским «Тромсе» пройдет 30 июля 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 1:0 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Градец Кралове» подходит к ответной встрече в отличной форме – шесть матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола в среднем за последние пять игр) и стабильная результативность (забивает в 17 последних матчах). Гости, в свою очередь, демонстрируют впечатляющую статистику в атаке (12 голов за пять игр) и надежную оборону (0.60 пропущенных), однако в первом матче не смогли забить. Сможет ли «Тромсе» использовать свой атакующий потенциал и отыграть минимальное преимущество хозяев, или «Градец Кралове» продолжит свою успешную серию и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Градец Кралове» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. Команда забивает в 17 последних матчах и в среднем отличается 2.00 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.00. Домашняя поддержка на стадионе «FINEP» должна помочь команде сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит играть от обороны. «Градец Кралове» не проигрывает в шести последних матчах, а их атакующая серия впечатляет. В первом матче чешский клуб сумел забить на выезде, что является важным психологическим преимуществом. Им достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более раскованно и не рисковать в атаке.

«Тромсе» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует впечатляющую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). Однако в первом матче норвежцы не смогли забить «Градец Кралове», что показало сложности против организованной обороны соперника. В гостях «Тромсе» действует не так уверенно, как дома, и им нужно забивать как минимум один гол, чтобы сравнять счет. Их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать, но защита хозяев, которая редко пропускает больше одного гола, может стать серьезным препятствием. К тому же «Тромсе» будет вынужден рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Градец Кралове» является фаворитом благодаря домашнему полю, преимуществу в один мяч и стабильной игре в обороне. «Тромсе» способен забить, но его защита не выдержит давления хозяев, которые будут играть на контратаках. Победа «Градец Кралове» с минимальным счетом или ничья выглядит наиболее вероятным исходом, а проход чешской команды в следующий раунд более реален.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Градец Кралове» обыграл «Тромсе» со счетом 1:0, что дает чешской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Градец Кралове» (шесть матчей без поражений, 17-матчевая голевая серия) и слабость атаки «Тромсе» в первом матче указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Тромсе» забивает стабильно, но в гостях им будет сложнее преодолеть оборону соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
7
Jakub Uhrinčať
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Tom Sloncik
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Тромсе
1
Jakob Haugaard
ВР
21
T. Guddal
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
37
Sander Innvær
ЦП
6
Jens Hjertö Dahl
ЦП
5
David Edvardsson
ЦП
22
Heine Larsen
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
2
David Ludvicek
ЦЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
58
Адам Влканова
АП
27
Даниэль Трубац
ЛВ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
18
Марко Регза
ЦФ
24
Abdullahi Umar
ЦФ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
17
Isak Dahlqvist
ЦП
10
T. Nyhammer
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
16
Benjamin Myrvold
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
9
D. Braut
ЦФ
4-4-1-1
12
26
Горак
5
Чихак
25
Чех
7
19
16
Дарида
11
Данчак
28
Кучера
10
ван Бурен
17
Михалик
2-5-2-1
1
21
30
37
5
22
11
Йенссен
6
29
4
20
16
Дарида
2
2
16
Дарида
10
ван Бурен
58
Влканова
58
Влканова
10
ван Бурен
28
Кучера
27
Трубац
27
Трубац
28
Кучера
17
Михалик
18
Регза
18
Регза
17
Михалик
19
24
24
19
30
3
3
30
29
17
17
29
10
10
6
7
Ларсен
7
Ларсен
6
22
9
9
22
Остались в запасе
Градец-Кралове
Тромсе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
16
Benjamin Myrvold
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
16
Benjamin Myrvold
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Стейнар Нильсен

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Градец Кралове» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Тромсе» или сыграв вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя домашнюю поддержку, преимущество в один мяч и стабильную игру в обороне. Хозяева будут действовать прагматично, не форсируя атаки, но их класс и серия без поражений должны помочь им сохранить преимущество. Учитывая, что «Градец Кралове» забивает в 17 последних матчах, а «Тромсе» пропускает в среднем 0.60 гола за игру, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться нужного результата. Ставка на победу «Градец Кралове» за 3.3 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Градец Кралове» и «Тромсе» состоится 30 июля 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Градец Кралове» – «Тромсе»: смотреть онлайн

3.30
Победа «Градец Кралове»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Тромсе Градец-Кралове
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