Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между английским «Брайтоном» и норвежским «Тромсе» пройдет 27 августа 2026 года в Брайтоне на стадионе «Фалмер». Первая встреча в Норвегии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Англии. Хозяева подходят к ответной игре в отличной форме: они не проигрывают в пяти последних матчах, не пропускают в четырeх последних встречах и обладают мощной атакой – в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, также не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в шести из восьми последних встреч. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – английский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку и превосходство в классе, или норвежцы, которые уже показали свою неуступчивость в первой встрече и готовы преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

«Брайтон» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, домашнему полю и длительной сухой серии. Английский клуб не проигрывает в пяти последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда не пропускает в четырeх последних встречах. В атаке «Брайтон» стабилен: он забивает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, что делает его опасным для любого соперника. В первом матче англичане не сумели отличиться на выезде, но создали несколько опасных моментов, а теперь на «Фалмере» их атакующий потенциал должен раскрыться в полной мере. В стартовом туре Премьер-лиги «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» (4:0), а в товарищеских матчах уверенно побеждал «Рому» (3:0) и «Страсбур» (4:3). Домашняя поддержка и превосходство в классе делают «Брайтон» явным претендентом на победу.

«Тромсе» подходит к ответной игре с хорошей формой, но с явным недостатком класса. Норвежский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а его атака забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 2,80 гола за последние пять игр – даже выше, чем у «Брайтона». Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, что против мощной атаки хозяев может стать проблемой. В первом матче «Тромсе» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, но не смог забить «Брайтону» на своeм поле, и теперь им предстоит сложнейший выезд. В чемпионате Норвегии они обыграли «Мольде» (3:2) и разгромили «Ulfstind» в Кубке (5:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли ЧФР (2:1 и 5:0). Гостям будет крайне сложно сдержать давление хозяев на протяжении всего матча, особенно учитывая их класс и атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Брайтон» имеет подавляющее преимущество в классе, атаке и домашней поддержке. «Тромсе» способен держать оборону, но его шансы на положительный результат в Англии минимальны. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Брайтон» дома демонстрирует стабильные результаты и редко проигрывает, тогда как «Тромсе» в гостевых еврокубковых матчах не показывает высокой результативности. Учитывая мощь атаки хозяев и их сухую серию в обороне, «Брайтон» должен использовать свой шанс и пройти в групповой этап.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Брайтон 4 : 0 Тромсе Лига конференций, 4 раунд Брайтон 4 : 0 Тромсе Лига конференций, 4 раунд Тромсе 0 : 0 Брайтон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» с разницей как минимум в два мяча. Длительная сухая серия хозяев, их мощная атака и класс английского клуба делают исход очевидным. «Тромсе» может попытаться сохранить свои ворота сухими, но давление «Брайтона» на «Фалмере» будет слишком сильным. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с форой (-2) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Брайтоном» и «Тромсе» состоится 27 августа 2026 года в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

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