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«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:29
Брайтон - Тромсе
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Брайтона» с форой (-2)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между английским «Брайтоном» и норвежским «Тромсе» пройдет 27 августа 2026 года в Брайтоне на стадионе «Фалмер». Первая встреча в Норвегии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Англии. Хозяева подходят к ответной игре в отличной форме: они не проигрывают в пяти последних матчах, не пропускают в четырeх последних встречах и обладают мощной атакой – в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, также не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в шести из восьми последних встреч. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – английский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку и превосходство в классе, или норвежцы, которые уже показали свою неуступчивость в первой встрече и готовы преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

«Брайтон» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, домашнему полю и длительной сухой серии. Английский клуб не проигрывает в пяти последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда не пропускает в четырeх последних встречах. В атаке «Брайтон» стабилен: он забивает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, что делает его опасным для любого соперника. В первом матче англичане не сумели отличиться на выезде, но создали несколько опасных моментов, а теперь на «Фалмере» их атакующий потенциал должен раскрыться в полной мере. В стартовом туре Премьер-лиги «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» (4:0), а в товарищеских матчах уверенно побеждал «Рому» (3:0) и «Страсбур» (4:3). Домашняя поддержка и превосходство в классе делают «Брайтон» явным претендентом на победу.

«Тромсе» подходит к ответной игре с хорошей формой, но с явным недостатком класса. Норвежский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а его атака забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 2,80 гола за последние пять игр – даже выше, чем у «Брайтона». Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, что против мощной атаки хозяев может стать проблемой. В первом матче «Тромсе» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, но не смог забить «Брайтону» на своeм поле, и теперь им предстоит сложнейший выезд. В чемпионате Норвегии они обыграли «Мольде» (3:2) и разгромили «Ulfstind» в Кубке (5:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли ЧФР (2:1 и 5:0). Гостям будет крайне сложно сдержать давление хозяев на протяжении всего матча, особенно учитывая их класс и атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Брайтон» имеет подавляющее преимущество в классе, атаке и домашней поддержке. «Тромсе» способен держать оборону, но его шансы на положительный результат в Англии минимальны. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Брайтон» дома демонстрирует стабильные результаты и редко проигрывает, тогда как «Тромсе» в гостевых еврокубковых матчах не показывает высокой результативности. Учитывая мощь атаки хозяев и их сухую серию в обороне, «Брайтон» должен использовать свой шанс и пройти в групповой этап.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 4 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 4 раунд
Тромсе
0 : 0
20.08.2026
Брайтон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
5
Давид Эдвардссон
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К) ЦП
8
J. Grundt
ЦП
10
T. Nyhammer
ЦП
17
Исак Дальквист
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Тромсе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
37
Сандер Сандер
ЛЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
3-5-1-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
26
Аяри
13
Гросс
25
Гомес
29
Де Куйпер
33
О'Райли
27
Виффер
19
Костулас
2-5-2-1
1
Хаугаард
3
30
11
Йенссен
10
17
Дальквист
4
8
5
Эдвардссон
29
22
Асен Ларсен
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
33
О'Райли
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
33
О'Райли
27
Виффер
20
Коштинья
20
Коштинья
27
Виффер
5
Данк
4
Стрейк
4
Стрейк
5
Данк
29
37
Сандер
37
Сандер
29
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
25
25
4
21
21
4
Остались в запасе
Брайтон
Тромсе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
50
Shane Nti
ЦП
28
Josh Robertson
ЦП
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Остались в запасе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
32
Viktor Ekblom
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Стейнар Нильсен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» с разницей как минимум в два мяча. Длительная сухая серия хозяев, их мощная атака и класс английского клуба делают исход очевидным. «Тромсе» может попытаться сохранить свои ворота сухими, но давление «Брайтона» на «Фалмере» будет слишком сильным. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с форой (-2) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Брайтоном» и «Тромсе» состоится 27 августа 2026 года в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть онлайн..

1.70
Победа «Брайтона» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Тромсе Брайтон
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