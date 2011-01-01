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    Тромсе - результаты

    Город Тромсе
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.til.no/
    Стадион Алфхейм
    Тренер Стейнар Нильсен
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Олесунн
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 ХамКам 1:2 Тромсе
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Йерв
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 1:1 Тромсе
    26 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Тромсе 3:2 Одд
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет 1:2 Тромсе
    24 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Тромсе 0:1 Мольде
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Тромсе
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 3:2 Буде-Глимт
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Тромсе
    14 тур
    		31 августа, среда 20:00 Тромсе 1:0 Стремсгодсет
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 4:3 Русенборг
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Волеренга 1:0 Тромсе
    18 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 2:1 Кристиансунн
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:1 Тромсе
    8 тур
    		3 августа, среда 19:00 Кристиансунн 1:1 Тромсе
    16 тур
    		30 июля, суббота 19:00 Тромсе 3:0 Сандефьорд
    15 тур
    		23 июля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Тромсе
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Тромсе
    11 тур
    		26 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Тромсе
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Хаугесунд
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Лиллестрем
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Викинг
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Буде-Глимт 1:1 Тромсе
    12 тур
    		12 мая, четверг 20:00 Тромсе 1:0 Волеренга
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Йерв 1:1 Тромсе
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:5 Сарпсборг 08
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Олесунн 2:2 Тромсе
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:1 ХамКам
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Одд 2:0 Тромсе
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