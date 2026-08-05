Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между румынским ЧФР и норвежским «Тромсе» пройдет 6 августа 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску». Хозяева подходят к игре с феноменальной домашней статистикой – они не проигрывают в 13 из 14 последних матчей на своем поле и забивают в пяти последних встречах, тогда как гости вылетели из Лиги Европы, уступив «Градец Кралове» (0:1 дома, 1:3 на выезде), но сохранили атакующий потенциал, забивая в пяти из семи последних матчей. Румынский клуб имеет преимущество опыта и домашнего стадиона, в то время как норвежцы делают ставку на результативный футбол. Сможет ли ЧФР использовать свою домашнюю мощь и организованную игру, чтобы одержать победу, или «Тромсе» продолжит свою голевую серию и преподнесет сюрприз на выезде?

Кто победит в матче

ЧФР подходит к этому матчу с колоссальным преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей на стадионе «Константин Рэдулеску», что делает его настоящей крепостью. В последних пяти играх румынский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 6 (1.20), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. Важно, что ЧФР забивает в пяти последних матчах, а в предыдущем раунде Лиги Конференций уверенно прошел «Алашкерт» (3:0 дома, 1:1 на выезде). В чемпионате Румынии команда также выглядит достойно, обыграв «Волунтари» (5:0) и уступив «Рапиду Бухарест» (1:3). Домашняя поддержка и опыт еврокубков делают ЧФР фаворитом, но его оборона не всегда надежна, что дает сопернику шансы на гол.

«Тромсе» находится в отличной атакующей форме, но испытывает проблемы в обороне. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в последних пяти играх забила 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустила 7 (1.40), что говорит о результативном, но не самом надежном футболе. В Лиге Европы норвежцы уступили «Градец Кралове» (0:1 дома, 1:3 на выезде), вылетев из турнира, но показали способность забивать в гостях. В чемпионате Норвегии «Тромсе» разгромил «Олесунн» (6:2) и «Хам-Кам» (4:1), подтверждая свою атакующую мощь. Однако в выездных матчах против организованных соперников у норвежцев возникают проблемы, что может стать решающим фактором в матче против опытного румынского клуба.

Итоговый вывод: ЧФР является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, опыту и стабильной результативности. «Тромсе» опасен своей атакой, но его защита нестабильна, что в гостевом матче против организованного соперника может стать фатальным. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ЧФР силен дома и имеет опыт еврокубков, тогда как «Тромсе» полагается на атакующую мощь, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что ЧФР не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей и забивает в пяти последних встречах, а «Тромсе» пропускает в четырех последних матчах, хозяева имеют явное преимущество в оборонительной стабильности и опыте.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 5 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд ЧФР Клуж 0 : 5 Тромсе Лига конференций, 3 раунд ЧФР Клуж 0 : 5 Тромсе

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля ЧФР, его опыт и стабильную результативность, а также нестабильную оборону «Тромсе», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Румынский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу ЧФР с коэффициентом 2.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ЧФР и «Тромсе» состоится 6 августа 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.