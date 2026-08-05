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«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:40
ЧФР Клуж - Тромсе
06 авг. 2026, четверг 19:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа ЧФР
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между румынским ЧФР и норвежским «Тромсе» пройдет 6 августа 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску». Хозяева подходят к игре с феноменальной домашней статистикой – они не проигрывают в 13 из 14 последних матчей на своем поле и забивают в пяти последних встречах, тогда как гости вылетели из Лиги Европы, уступив «Градец Кралове» (0:1 дома, 1:3 на выезде), но сохранили атакующий потенциал, забивая в пяти из семи последних матчей. Румынский клуб имеет преимущество опыта и домашнего стадиона, в то время как норвежцы делают ставку на результативный футбол. Сможет ли ЧФР использовать свою домашнюю мощь и организованную игру, чтобы одержать победу, или «Тромсе» продолжит свою голевую серию и преподнесет сюрприз на выезде?

Кто победит в матче

ЧФР подходит к этому матчу с колоссальным преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей на стадионе «Константин Рэдулеску», что делает его настоящей крепостью. В последних пяти играх румынский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 6 (1.20), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. Важно, что ЧФР забивает в пяти последних матчах, а в предыдущем раунде Лиги Конференций уверенно прошел «Алашкерт» (3:0 дома, 1:1 на выезде). В чемпионате Румынии команда также выглядит достойно, обыграв «Волунтари» (5:0) и уступив «Рапиду Бухарест» (1:3). Домашняя поддержка и опыт еврокубков делают ЧФР фаворитом, но его оборона не всегда надежна, что дает сопернику шансы на гол.

«Тромсе» находится в отличной атакующей форме, но испытывает проблемы в обороне. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в последних пяти играх забила 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустила 7 (1.40), что говорит о результативном, но не самом надежном футболе. В Лиге Европы норвежцы уступили «Градец Кралове» (0:1 дома, 1:3 на выезде), вылетев из турнира, но показали способность забивать в гостях. В чемпионате Норвегии «Тромсе» разгромил «Олесунн» (6:2) и «Хам-Кам» (4:1), подтверждая свою атакующую мощь. Однако в выездных матчах против организованных соперников у норвежцев возникают проблемы, что может стать решающим фактором в матче против опытного румынского клуба.

Итоговый вывод: ЧФР является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, опыту и стабильной результативности. «Тромсе» опасен своей атакой, но его защита нестабильна, что в гостевом матче против организованного соперника может стать фатальным. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ЧФР силен дома и имеет опыт еврокубков, тогда как «Тромсе» полагается на атакующую мощь, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что ЧФР не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей и забивает в пяти последних встречах, а «Тромсе» пропускает в четырех последних матчах, хозяева имеют явное преимущество в оборонительной стабильности и опыте.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
99
Андре Морейра
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
11
Андрей Кордя
ПВ
9
Stefan Dražić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Тромсе
1
Jakob Haugaard
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
10
T. Nyhammer
ЦП
22
Heine Larsen
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
David Edvardsson
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
17
Isak Dahlqvist
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
80
Cosmin Matei
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
98
Nicolae Sula
ЦФ
17
Lorenzo Biliboc
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
37
Sander Innvær
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
9
D. Braut
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
4-3-2-1
99
Морейра
3
Абид
42
Панталон
45
Камора
47
Браун
28
Кошта
73
Мухар
8
Фика
7
Кореница
11
Кордя
9
2-5-3
1
30
3
11
Йенссен
29
4
17
5
7
Ларсен
10
22
99
Морейра
31
31
99
Морейра
73
Мухар
5
5
73
Мухар
11
Кордя
77
Сфаит
77
Сфаит
11
Кордя
28
Кошта
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
28
Кошта
7
Кореница
17
17
7
Кореница
29
37
37
29
17
27
27
17
5
8
8
5
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Тромсе
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
80
Cosmin Matei
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
98
Nicolae Sula
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
9
D. Braut
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
80
Cosmin Matei
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
98
Nicolae Sula
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
32
Abderrahmane Sarr
ВР
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
9
D. Braut
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стейнар Нильсен

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля ЧФР, его опыт и стабильную результативность, а также нестабильную оборону «Тромсе», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Румынский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу ЧФР с коэффициентом 2.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ЧФР и «Тромсе» состоится 6 августа 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.60
Победа ЧФР
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Тромсе ЧФР Клуж
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