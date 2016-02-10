«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов заявил, что в планы казанского клуба не входит товарищеская встреча против «Ньюкасла» на подготовительном этапе в испанской Ла-Манге. Напомним, вчера в СМИ появилось сообщение о том, что команды намерены провести дружеский поединок.

«Контрольный матч с «Ньюкаслом» – хорошая идея, но в планах «Рубина» на оставшиеся товарищеские игры в рамках подготовки к остатку сезона уже значатся другие соперники», – сказал Степанов.

Соперниками казанцев на испанском сборе станут «Лиллестрем», «Сарпсборг», «Бранн» и «Тромсе».