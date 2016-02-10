Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»

    «Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»

    Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов заявил, что в планы казанского клуба не входит товарищеская встреча против «Ньюкасла» на подготовительном этапе в испанской Ла-Манге. Напомним, вчера в СМИ появилось сообщение о том, что команды намерены провести дружеский поединок.

    «Контрольный матч с «Ньюкаслом» – хорошая идея, но в планах «Рубина» на оставшиеся товарищеские игры в рамках подготовки к остатку сезона уже значатся другие соперники», – сказал Степанов.

    Соперниками казанцев на испанском сборе станут «Лиллестрем», «Сарпсборг», «Бранн» и «Тромсе».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996244
    numo457507
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+