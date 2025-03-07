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Норвегия. Элитсериен
Команды
Мольде
€ 20 млн
Мольде
Мольде
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Акер Стэдион
Сайт:
http://www.moldefk.no
Тренер:
Пер-Матиас Хегмо
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Таблица
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2024.02.23 15:20
1
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
2024.02.23 09:22
12
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2023.12.18 16:21
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
2023.12.14 22:41
Лунев в третьем матче ЛЕ подряд стал лучшим в составе «Карабаха»
2023.12.01 21:33
Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
2023.12.01 08:49
1
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
2023.10.05 23:56
1
В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе
2023.09.20 15:19
2
Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции
2023.08.09 00:20
Сульшер: «Я предлагал Холанда «МЮ», но меня не послушали»
2023.05.14 11:31
1
Фото
Все голы Холанда с 1-й по 90-ю минуту матча: осталось пять целей
2023.04.28 00:51
3
Фото
«Челси» презентовал Фофана. Его купили за 12 миллионов
2023.01.07 17:12
2
«Челси» купил форварда «Мольде» Фофана
2022.12.28 19:51
Стало известно, за сколько «Челси» купит форварда «Мольде» Фофана
2022.12.22 20:33
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл «Мольде»
2022.02.19 20:12
5
Товарищеский матч. «Ростов» победил «Мольде» благодаря голам Полоза и Соу
2022.02.15 19:59
1
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Лига Европы. «Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в 1/4 финала
2021.03.18 22:54
1
Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Шахтер» сыграет с «Ромой», «МЮ» – с «Миланом» и другие пары
2021.02.26 15:20
11
Фото
Обамеянг, Алли, Линде и Морелос – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
2021.02.26 07:45
Определилась половина участников 1/8 финала ЛЕ
2021.02.25 23:29
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