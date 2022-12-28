- 7 января
- 17:12 Фото «Челси» презентовал Фофана. Его купили за 12 миллионов 2
- 28 декабря 2022
- 19:51 «Челси» купил форварда «Мольде» Фофана
- 22 декабря 2022
- 20:33 Стало известно, за сколько «Челси» купит форварда «Мольде» Фофана
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 19 февраля 2022
- 20:12 Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл «Мольде» 6
- 15 февраля 2022
- 19:59 Товарищеский матч. «Ростов» победил «Мольде» благодаря голам Полоза и Соу 1
- 12 июня 2021
- 16:58 В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
- 18 марта 2021
- 22:54 Лига Европы. «Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в 1/4 финала 1
- 26 февраля 2021
- 15:20 Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Шахтер» сыграет с «Ромой», «МЮ» – с «Миланом» и другие пары 13
- 07:45 Фото Обамеянг, Алли, Линде и Морелос – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
- 25 февраля 2021
- 23:29 Определилась половина участников 1/8 финала ЛЕ
- 4 декабря 2020
- 10:53 Фото УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы 2
- 6 ноября 2020
- 01:16 Лига Европы. «Арсенал», «Лестер» и «Лилль» добыли разгромные победы, французы – над «Миланом» 2
- 19 февраля 2020
- 19:49 Товарищеский матч. «Ростов» за десять дней до возобновления РПЛ всухую проиграл «Мольде» 10
- 16 февраля 2020
- 19:50 Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде» 3
- 2 августа 2019
- 00:57 «Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ 4
- 29 марта 2019
- 15:45 «Манчестер Юнайтед» заплатит 500 тысяч «Мольде» за Сульшера
- 10 марта 2019
- 12:19 «Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов за Сульшера 3
- 8 марта 2019
- 19:35 Сульшер: «Я заключил договор с «МЮ» до конца июня, контракт с «Мольде» был расторгнут» 2
- 7 марта 2019
- 06:42 «Зенит»: «То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне» 21
- 6 марта 2019
- 20:25 Сульшер: «Планирую вернуться в «Мольде» 10
- 17:05 Гендиректор «Мольде»: «Сульшер пробудет в «МЮ» до лета, а потом он планирует вернуться к нам» 6
- 26 февраля 2019
- 22:12 Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с бывшим клубом Сульшера, «Енисей» крупно уступил «Сочи» 1
- 6 февраля 2019
- 01:07 Новичка «Енисея» Сарра обвиняют в изнасиловании. Это третий похожий случай 10
- 5 февраля 2019
- 20:36 Фото «Енисей» подписал защитника Сарра, который играл в «Мольде» Сульшера 3
- 17:14 «Чемпионат»: «Енисей» может подписать экс-полузащитника «Мольде» Сарра 1
- 22 января 2019
- 15:41 Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу над «Мольде» благодаря голам Ахметова и Набабкина 9