Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл

Завершились несколько матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы-2023/24.
«Байер» дома крупно победил «Мольде» – 5:1.
«Рома» на своем поле выиграла у «Шерифа» – 3:0.
«Ливерпуль» в гостях уступил «Юниону СЖ» – 1:2.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Юнион СЖ (Бельгия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Амура, 32; 1:1 – Куанса, 40; 2:1 – Пуэртас, 43.
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
Рома (Италия) – Шериф (Молдавия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лукаку, 11; 2:0 – Белотти, 32; 3:0 – Писилли, 90+3.
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
Байер (Германия) – Мольде (Норвегия) – 5:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Шик, 6; 2:0 – Тапсоба, 22; 3:0 – Эллингсен (в свои ворота), 25; 4:0 – Гложек, 60; 5:0 – Мбамба, 70; 5:1 – Китолано, 76.
Источник: «Бомбардир»