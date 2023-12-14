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    • Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл

    Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл

    Завершились несколько матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы-2023/24.

    «Байер» дома крупно победил «Мольде» – 5:1.

    «Рома» на своем поле выиграла у «Шерифа» – 3:0.

    «Ливерпуль» в гостях уступил «Юниону СЖ» – 1:2.

    Лига Европы. Группа E. 6-й тур

    Юнион СЖ (Бельгия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Амура, 32; 1:1 – Куанса, 40; 2:1 – Пуэртас, 43.

    Лига Европы. Группа G. 6-й тур

    Рома (Италия) – Шериф (Молдавия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 11; 2:0 – Белотти, 32; 3:0 – Писилли, 90+3.

    Лига Европы. Группа H. 6-й тур

    Байер (Германия) – Мольде (Норвегия) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Шик, 6; 2:0 – Тапсоба, 22; 3:0 – Эллингсен (в свои ворота), 25; 4:0 – Гложек, 60; 5:0 – Мбамба, 70; 5:1 – Китолано, 76.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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