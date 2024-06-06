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    «Я вошел в историю»: Миранчук – о победе в Лиге Европы

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о победе команды в Лиге Европы.

    • Итальянцы в финале победили «Байер» (3:0).
    • Миранчук в финале на поле не вышел.
    • Сейчас игрок в расположении сборной России.

    «Победа в Лиге Европы? Рано говорить об изменениях внутри. Всегда мечтал что-то выиграть в Европе, удалось войти в историю. Пока внутренних изменений нет, наверное, еще рано.

    Встретили в Беларуси очень гостеприимно, хлеб да соль, как и предполагали. Хороший город, зеленый город. Хотелось бы показать качественный футбол с голами и завершить этот цикл на позитивной ноте», – сказал Миранчук.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2024 21:51
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1717732903
    Да, со скамейки всё близко видел
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