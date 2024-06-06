«Я вошел в историю»: Миранчук – о победе в Лиге Европы

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о победе команды в Лиге Европы.

Итальянцы в финале победили «Байер» (3:0).

Миранчук в финале на поле не вышел.

Сейчас игрок в расположении сборной России.

«Победа в Лиге Европы? Рано говорить об изменениях внутри. Всегда мечтал что-то выиграть в Европе, удалось войти в историю. Пока внутренних изменений нет, наверное, еще рано.

Встретили в Беларуси очень гостеприимно, хлеб да соль, как и предполагали. Хороший город, зеленый город. Хотелось бы показать качественный футбол с голами и завершить этот цикл на позитивной ноте», – сказал Миранчук.