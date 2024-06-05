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    Известны все участники Лиги Европы-2024/25

    Стали известны все команды, которые начнут свои выступления в еврокубках-2024/25 с Лиги Европы. В соревновании примут участие 76 клубов. 45 из них сразу стартует в ЛЕ, а еще 31 попадут сюда, вылетев из различных стадий квалификации Лиги чемпионов.

    Полный список участников и стадия, с которой они начнут выступления, представлены ниже.

    Лиговый этап. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (оба – Англия), «Атлетик», «Реал Сосьедад» (оба – Испания), «Айнтрахт» Ф, «Хоффенхайм» (оба – Германия), «Рома», «Лацио» (оба – Италия), «Ницца», «Лион» (оба – Франция), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Порту» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция) + 12 победителей раунда плей-офф ЛЕ + 7 команд, вылетевших из раунда плей-офф ЛЧ (Путь чемпионов и Путь лиг) + 4 команды, вылетевшие из Пути лиг 3-го квалификационного раунда ЛЧ.

    Раунд плей-офф. «Андерлехт» (Бельгия), «Хартс» (Шотландия), ЛАСК (Австрия), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Бешикташ» (Турция) + 13 победителей 3-го квалификационного раунда ЛЕ + 6 команд, вылетевших из Пути чемпионов 3-го квалификационного раунда ЛЧ.

    3-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: «Серветт» (Швейцария), «Кривбасс» (Украина), «Виктория» (Чехия) + 9 победителей второго квалификационного раунда ЛЕ + 2 команды, вылетевшие из Пути лиг 2-го квалификационного раунда ЛЧ.

    Путь чемпионов: 12 команд, вылетевших из Пути чемпионов 2-го квалификационного раунда ЛЧ.

    2-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: «Аякс» (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Килмарнок» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Войводина» (Сербия), «Трабзонспор» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Силькеборг» (Дания), «Риека» (Хорватия), «Панатинаикос» (Греция), «Маккаби» П-Т (Израиль) + 6 победителей 1-го квалификационного раунда ЛЕ.

    1-й квалификационный раунд. Путь лиг и обладателей кубков: «Пафос» (Кипр), «Эльфсборг» (Швеция), «Висла» К (Польша), «Пакш» (Венгрия), «Корвинул» (Румыния), «Ботев» П (Болгария), «Ружомберок» (Словакия), «Зиря» (Азербайджан), «Тобол» (Казахстан), «Марибор» (Словения), «Шериф» (Молдова), «Лапи» (Косово).

    Состав участников Лиги чемпионов-2024/25 можно посмотреть здесь.

    • Лиговый этап ЛЕ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • На последней отборочной стадии ЛЕ – раунде плей-офф – команды из Пути чемпионов и Пути лиг и обладателей кубков смешиваются.
    • В связи с изменением формата, команды, которые вылетят из основного раунда Лиги чемпионов (лиговый этап) уже не будут переходить в Лигу Европы, как раньше это было с клубами, занимавшими 3-е место в группах на групповом этапе ЛЧ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.06.2024 13:07
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