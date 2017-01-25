- 25 января 2017
- 13:18 Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»
- 11:28 «Краснодар» подтвердил переход Клаэссона 5
- 23 января 2017
- 22:32 Источник: Клаэссон подписал контракт с «Краснодаром» 8
- 19 января 2017
- 23:34 Клаэссон прошел медосмотр в «Краснодаре» 1
- 22:52 В «Эльфсборге» подтвердили, что контактируют с «Краснодаром» по Клаэссону 2
- 17 января 2017
- 14:00 «Краснодар» предложил за Клаэссона 2 миллиона 1
- 16 января 2017
- 19:12 «Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции
- 10 января 2017
- 17:06 В Швеции сообщают о готовности ЦСКА подписать Клаэссона 4
- 21 февраля 2016
- 23:47 Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге» 2
- 18 февраля 2016
- 23:36 Сысоев: «Надеемся, что новички уже в самом ближайшем будущем смогут приносить пользу «Динамо»
- 21:31 Холмен: «Динамо» способно воплотить в жизнь мою мечту» 3
- 19:47 Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо» 2
- 11 февраля 2016
- 11:34 «Динамо» договорилось о переходе защитника «Эльфсборга» 5