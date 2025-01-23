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  • «Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
Эльфсборг
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
62' Г. Хенрикссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К) ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
37
Ахмед Касем
ПВ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
(К) АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Зенели
20
9
Зенели
37
Касем
9
Абдулаи
15
Хедлунд
4-2-2-2
1
Дюпе
33
Менди
42
Нанджу
5
Абдельмонем
3
Бар
22
Камара
23
Луше
26
Буанани
10
Диоп
50
Чо
14
Мукоко
9
Зенели
24
Каиб
24
Каиб
9
Зенели
9
Абдулаи
17
Фрик
17
Фрик
9
Абдулаи
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
22
Камара
92
Клосс
92
Клосс
22
Камара
50
Чо
29
Гессан
29
Гессан
50
Чо
Остались в запасе
Эльфсборг
Ницца
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Эльфсборг - Ницца
2
1
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
5
7
Офсайды
0
1
Количество передач
291
629
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльфсборг» против «Ниццы», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльфсборг»«Ницца»

«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Эльфсборг
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