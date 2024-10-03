Лига Европы. «МЮ» едва не проиграл «Порту», ведя в два мяча; поражения «Ромы» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым

Завершился второй тур общего этапа Лиги Европы.

В главном матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» и «Порту» сыграли вничью – 3:3. Англичане вели в два гола, но в итоге им пришлось отыгрываться на 91-й минуте.

«Рома» неожиданно уступила шведскому «Эльфсборгу» – 0:1.

Также потерпел поражение ПАОК с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе – на своем поле от румынского ФКСБ.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур

Порту (Португалия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 7; 0:2 – Хойлунд, 20; 1:2 – Пепе, 27; 2:2 – Омородион, 34; 3:2 – Омородион, 50; 3:3 – Магуайр, 90+1.

Удаление: нет – Фернандеш, 81.

Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Байду (с пенальти), 44.

ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бирлигеа, 45+8.

Удаление: нет – Олару, 56.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы