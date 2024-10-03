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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Манчестер Юнайтед
Порту - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 октября 2024
Порту
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
С. Омородион
50'
С. Омородион
7'
М. Рэшфорд
20'
Р. Хойлунд
90+1'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Намасо
️️️️
А. Варела
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Г. Магуайр
Пас отдал
К. Эриксен
81'
Вторая желтая
Б. Фернандеш
78'
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. де Лигт
78'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Эустакиу
77'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Омородион
77'
68'
Замена
Антони
️️️️
А. Диалло
68'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
ГОЛ! 2:2!
С. Омородион
50'
46'
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ! 1:2!
С. Омородион
Пас отдал
Ж. Мариу
34'
32'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Желтая карточка
С. Омородион
31'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Рэшфорд
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Кошта
74
Моура
2
Зе Педру
18
Перес
17
Мариу
46
Эустакиу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
24
Эриксен
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
8
Фернандеш
9
Омородион
8
Груйич
8
Груйич
9
Омородион
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
22
Варела
3
Намасо
3
Намасо
22
Варела
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Порту
Манчестер Юнайтед
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Порту - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
29
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
420
488
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.38
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Драгау
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