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    Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»

    Новичок «Краснодара» полузащитник Виктор Клаэссон выразил надежду, что в российском клубе ему удастся выйти на новый уровень. Сегодня «быки» сообщили о подписании с уже бывшим игроком шведского клуба «Эльфсборгом» контракта сроком на 3,5 года.

    «Я получаю возможность приобрести интересный опыт. Переезжаю в страну с другой культурой. Передо мной стоит задача, чтобы за это время приключения я смог подняться на новый уровень. Недавно посещал «Краснодар». Остался доволен увиденным, клуб произвел на меня прекрасные впечатления», – приводит слова футболиста официальный сайт «Эльфсборга».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 13:18
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