Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»

Новичок «Краснодара» полузащитник Виктор Клаэссон выразил надежду, что в российском клубе ему удастся выйти на новый уровень. Сегодня «быки» сообщили о подписании с уже бывшим игроком шведского клуба «Эльфсборгом» контракта сроком на 3,5 года.

«Я получаю возможность приобрести интересный опыт. Переезжаю в страну с другой культурой. Передо мной стоит задача, чтобы за это время приключения я смог подняться на новый уровень. Недавно посещал «Краснодар». Остался доволен увиденным, клуб произвел на меня прекрасные впечатления», – приводит слова футболиста официальный сайт «Эльфсборга».