Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением относительно приобретения "Динамо" форварда Фатоша Бечирая и Себастьяна Холмена.

"Динамо" во все времена было элитной командой. И футболисты подбирались соответствующие. Честно говоря, можно и Холмена, и Бечирая считать игроками квалифицированными, но это для меня лично это лишь попытка в условиях ограниченного финансирования укрепить состав с одной целью – чтобы не вылететь. Но это не укрепление команды с целью занять место в зоне еврокубков", – сказал Ловчев.

Напомним, Бечирай пришел в московский клуб из минского "Динамо", а Холмен был приобретен у "Эльфсборга".