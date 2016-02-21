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  • Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»

Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»

21 февраля 2016, 23:47
2

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением относительно приобретения "Динамо" форварда Фатоша Бечирая и Себастьяна Холмена.

"Динамо" во все времена было элитной командой. И футболисты подбирались соответствующие. Честно говоря, можно и Холмена, и Бечирая считать игроками квалифицированными, но это для меня лично это лишь попытка в условиях ограниченного финансирования укрепить состав с одной целью – чтобы не вылететь. Но это не укрепление команды с целью занять место в зоне еврокубков", – сказал Ловчев.

Напомним, Бечирай пришел в московский клуб из минского "Динамо", а Холмен был приобретен у "Эльфсборга".

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мн Эльфсборг Бечирай Фатош Хольмен Себастьян Ловчев Евгений
Комментарии (2)
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Cromathaar
1456125114
Ну не знаю, по крайне мере Бечирай вчера в товарняке очень достойно смотрелся.
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FanatSerj
1456143693
уже на тратились денег, попили, хватит пора и в футбол поиграть....
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