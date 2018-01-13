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Фатош Бечирай
Фатош Бечирай
Завершил карьеру
5 мая 1988 (38), Печ
#9 | Нападающий
183 см | 75 кг
Черногория | Косово
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
2018.01.13 10:24
3
Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»
2018.01.11 15:02
7
Панченко и Бечирай – в атаке «Динамо» против «Зенита»; у гостей дебютирует в основе Ригони
2017.09.10 13:01
5
Бечирай: «Мне нравится Москва, но без пробок было бы лучше»
2017.07.28 11:07
4
Бечирай пообещал больше не бить соперника локтями
2017.07.28 09:16
Бечирай: «Почему остался в «Динамо»? Хотел помочь клубу»
2017.07.28 07:16
Бечирай: «Надеюсь, в Премьер-лиге «Динамо» будет выступать успешно»
2017.05.20 22:45
4
Бечирай: «Буду забивать и дальше»
2016.06.24 08:21
Погребняк и Бечирай не нужны «Динамо»
2016.06.09 17:17
8
Видео
«Динамо» – «Ростов». Все голы
2016.05.12 21:32
8
Видео
Бечирай отметился дебютным голом за «Динамо»
2016.03.19 15:41
Кирьяков: «Если Погребняк продолжит в том же духе, то сядет в запас «Динамо»
2016.03.08 01:57
1
Кобелев: «Наигрывать новичков придется по ходу Кубка и чемпионата»
2016.02.27 07:47
1
Лахтер: «Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна в России»
2016.02.26 18:53
3
Бечирай: «В «Динамо» готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер»
2016.02.22 02:17
Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»
2016.02.21 23:47
2
Бечирай: «Динамо» должно выступать в еврокубках»
2016.02.21 18:31
1
Силкин: «С точки зрения защиты приобретение Холмена «Динамо» было просто необходимо»
2016.02.19 13:18
1
Пильгуй: «Динамо» требуются усиления на всех позициях, за исключением вратарской»
2016.02.19 12:32
Сысоев: «Надеемся, что новички уже в самом ближайшем будущем смогут приносить пользу «Динамо»
2016.02.18 23:36
Бечирай: «Я счастлив оказаться в московском «Динамо»
2016.02.18 21:28
Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо»
2016.02.18 19:47
2
Во вторник «Динамо» может подписать контракт с форвардом из Черногории
2016.02.15 20:59
Кирьяков: «Смотришь сейчас на «Динамо», и волосы встают дыбом»
2016.02.14 06:09
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2016.02.12 20:00
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