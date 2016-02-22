Бечирай: «В «Динамо» готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер»

Новичок "Динамо" – форвард Фатош Бечирай – поделился впечатлениями от дебюта в футболке московского клуба. Черногорец принял участие в товарищеской игре против "Стремсгодсета" (1:1).

– Очень обидно, конечно, пропускать на последней минуте, когда казалось, что победа уже в кармане. Сами виноваты, имели достаточно моментов, чтобы сделать счет 2:0 и снять все вопросы.

– Одна из этих возможностей была у вас.

– К сожалению, в глаза при подаче било солнце. Мяч было не очень хорошо видно, возможно, поэтому не сумел головой пробить в угол. Направил мяч в створ, но голкипер справился с ударом.

– Как чувствовали себя на поле?

– Начну с того, что я очень счастлив дебютировать за "Динамо". Что касается своих ощущений, то сказывались, естественно, события последней недели. Я летел в Москву, там медобследование, переговоры, подписание контракта, еще два перелета – в Белоруссию и в Испанию. Неделю не тренировался на поле, только в тренажерном зале. В "Динамо" провел одно занятие и сразу в бой. Небольшая усталость ощущалась, но я старался принести максимальную пользу команде. Уверен, что дальше будет лучше и лучше.

– Быстро разобрались, в какой футбол играет твоя новая команда?

– Да, я хорошо понимаю по-русски, все понял на установке – высокий прессинг, стараться быстрее работать с мячом. Да и во время первого тайма имел возможность понаблюдать за игрой со стороны.

– На фланге полузащиты раньше играли когда-нибудь?

– Только немного в сборной Черногории. А так всегда в атаке. Впрочем, готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер.