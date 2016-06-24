Бечирай: «Буду забивать и дальше»

Форвард «Динамо» Фатош Бечирай, забивший единственный мяч в контрольном матче с венгерским «Халадешем» (1:0), рассказал о впечатлениях от игры.

– С венграми было тяжеловато играть из-за 30-градусной жары и нагрузок на сборе в Германии, все-таки мы только за 48 часов до этого играли с «Омонией». Но ничего, при подготовке к сезону легко и не бывает, постепенно набираем форму. Приятно, что выиграли, дальше должны играть лучше и лучше.

Я нападающий, моя работа – забивать голы, поэтому очень рад, что удалось отличиться, помочь команде выиграть. Буду забивать и дальше.

– Как изменилась команда за последний месяц?

– В «Динамо» новый тренер, много новых футболистов. Стараемся сыграться как можно быстрее. Ситуация сейчас такая, что никто не может быть уверен в своем месте на поле, нет представления, кто выйдет в стартовом составе в матче первого тура.

Здорово, что конкуренция абсолютно здоровая, все новички – сильные футболисты и хорошие люди, так что должен сложиться крепкий коллектив.