Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо»

Московское "Динамо" пополнилось защитником "Эльфсборга" Себастьяном Холменом и форвардом минского "Динамо" Фатошем Бечираем.

Суммы трансферов и условия личных контрактов пока не сообщаются. Завтра новички прибудут в расположение "Динамо", которое проводит сбор в Испании.

27-летний Бечирай выступал за минское "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 23 матча, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

23-летний Холмен выступал за "Эльфсборг" с 2013 года, провел за клуб 75 матчей и забил 3 гола.