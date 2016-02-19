Пильгуй: «Динамо» требуются усиления на всех позициях, за исключением вратарской»

Бывший голкипер московского "Динамо" Владимир Пильгуй поделился своим мнением о трансферных приобретениях бело-голубых. Команду Андрея Кобелева пополнили нападающий Фатош Бечирай и защитник Себастьян Холмен.

"Сложно что-то говорить о футболистах, которых не видел в деле. Но раз эти игроки были куплены, значит, тренерский штаб и руководство следили за ними, и они их полностью устраивают. К тому же оба игрока выступают за сборные своих стран.

В "Динамо" требуются усиления на всех позициях, за исключением разве что вратарской. Особенно это касается нападения после ухода Кокорина. Дай бог, чтобы у Бечирая получилось и он сходу вписался в игру "Динамо", - сказал Пильгуй.