Кирьяков: «Смотришь сейчас на «Динамо», и волосы встают дыбом»

Экс-нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал последние трансферы бело-голубых. Специалист считает, что его бывшая команда во второй половине сезона будет бороться за выживание в РФПЛ.

- Есть информация, что "Динамо" вот-вот подпишет черногорского форварда Фатоса Бечирая из минского"Динамо" же. Думаете, это реальное усиление?

- "Динамо" сейчас в таком состоянии, что там любая фамилия в помощь... Клуб может усилить игрок и не очень высокого уровня. Этой фамилии я не слышал. Но клуб сейчас выбирает не фамилии, а финансовую сторону сделки. Чем меньше футболист стоит, тем больше шансов у него оказаться в "Динамо".

- Но ведь ушедшему Кокорину нужна полноценный замена...

- "Динамо" такой клуб... Что-то комментировать нет никакого желания. Смотришь на все, что происходит, и волосы дыбом встают. То денег море, то ни копейки, ничего позволить себе не могут... Бардак!

- Значит, перспективы во второй половине сезона у бело-голубых неважные?

- Думаю, однозначно борьба за выживание.