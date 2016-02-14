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  • Кирьяков: «Смотришь сейчас на «Динамо», и волосы встают дыбом»

Кирьяков: «Смотришь сейчас на «Динамо», и волосы встают дыбом»

14 февраля 2016, 06:09
4

Экс-нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал последние трансферы бело-голубых. Специалист считает, что его бывшая команда во второй половине сезона будет бороться за выживание в РФПЛ.

- Есть информация, что "Динамо" вот-вот подпишет черногорского форварда Фатоса Бечирая из минского"Динамо" же. Думаете, это реальное усиление?

- "Динамо" сейчас в таком состоянии, что там любая фамилия в помощь... Клуб может усилить игрок и не очень высокого уровня. Этой фамилии я не слышал. Но клуб сейчас выбирает не фамилии, а финансовую сторону сделки. Чем меньше футболист стоит, тем больше шансов у него оказаться в "Динамо".

- Но ведь ушедшему Кокорину нужна полноценный замена...

- "Динамо" такой клуб... Что-то комментировать нет никакого желания. Смотришь на все, что происходит, и волосы дыбом встают. То денег море, то ни копейки, ничего позволить себе не могут... Бардак!

- Значит, перспективы во второй половине сезона у бело-голубых неважные?

- Думаю, однозначно борьба за выживание.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Бечирай Фатош Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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bacardi023
1455428645
очень правильные слова!
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Лыков
1455439309
Можно сравнить с любым овд
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polyshuk23
1455442840
это чурка оджой и еврей ротенберг до такого довели Великий Клуб Московское Динамо слов не хватает для них
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455446341
Ротенберг -- это засланный "казачок" из Питера.
Ответить
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