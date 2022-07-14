Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фатош Бечирай
Статистика
Фатош Бечирай - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1988 (38), Печ
#9 | Нападающий
183 см | 75 кг
Черногория | Косово
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Казахстан. Премьер-лига 2021
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дечич
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Дечич
1 : 2
14.07.2022
Динамо Мн
1' - 90'
60'
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Мн
1 : 1
07.07.2022
Дечич
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+