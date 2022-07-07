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    Фатош Бечирай - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фатош
    Фамилия Бечирай
    Команда Дечич
    Состав Основной
    Родной город Печ
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дечич 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Дечич (Тузи) 1:2 Динамо (Минск)
    60'
    07.07.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 Дечич (Тузи)
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