Фатош Бечирай - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фатош
|Фамилия
|Бечирай
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Печ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Фатош
|Фамилия
|Бечирай
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Печ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|60'
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)