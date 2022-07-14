Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Казахстан. Премьер-лига 2021 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011