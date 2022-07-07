Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Мн - Дечич
Динамо Мн - Дечич: обзор матча 07 июля 2022
Динамо Мн
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Дечич
33'
С. Кисляк
26'
С. Денкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Дечич
90'
+2
Замена
В. Янкетич
️️️️
А. Марушич
Желтая карточка
А. Сачивко
83'
83'
Желтая карточка
А. Марушич
Замена
️️️️
Д. Бакич
74'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Кисляк
74'
Желтая карточка
Д. Бакич
73'
Желтая карточка
Ориньо
72'
Замена
Ориньо
️️️️
В. Ложкин
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Кисляк
Пас отдал
Д. Бакич
33'
27'
Желтая карточка
С. Денкович
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Денкович
Пас отдал
А. Марушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Дечич
1
Душан Маркович
ВР
7
Драшко Божович
ЦЗ
26
Игор Чукович
ЦФ
7
Стефан Денкович
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
26
Алекса Марушич
ЦФ
34
Йован Николич
ЦФ
29
Данило Песукич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
77
Иван Песич
ЦФ
33
Андрей Синенко
ЦФ
Дечич
10
Эрйон Вучай
ЦФ
15
Петер Люльджурай
ЦФ
23
Анделько Йованович
ЦФ
70
Велизар Янкетич
ЦФ
4-1-3-2
1
Хаткевич
67
Бегунов
23
Наумов
20
Сачивко
3
Швецов
15
Кисляк
7
Быков
14
Путило
24
Вакулич
7
Бакич
25
Ложкин
1-5
1
Маркович
7
Божович
7
Денкович
29
Песукич
34
Николич
26
Марушич
9
Бечирай
15
Кисляк
47
Козлов
47
Козлов
15
Кисляк
25
Ложкин
99
Ориньо
99
Ориньо
25
Ложкин
26
Марушич
70
Янкетич
70
Янкетич
26
Марушич
Остались в запасе
Динамо Мн
Дечич
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
77
Иван Песич
ЦФ
33
Андрей Синенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
10
Эрйон Вучай
ЦФ
15
Петер Люльджурай
ЦФ
23
Анделько Йованович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
77
Иван Песич
ЦФ
33
Андрей Синенко
ЦФ
Остались в запасе
10
Эрйон Вучай
ЦФ
15
Петер Люльджурай
ЦФ
23
Анделько Йованович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча Динамо Мн - Дечич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Мн
Дечич
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Рапид» – «Дечич»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.58
2025.07.30 10:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+