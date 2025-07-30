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«Рапид» – «Дечич»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.58

30 июля 2025 10:28
Рапид - Дечич
31 июл. 2025, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
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1.58
Победа «Рапида» и обе забьют
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В среду, 31 июля, на стадионе «Альянц-Штадион» в Вене состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором «Рапид» примет черногорский «Дечич». Первая встреча завершилась победой австрийского клуба 2:0, что делает венцев фаворитами на выход в следующий этап. Однако «Дечич» неоднократно демонстрировал боевую игру в гостях и не собирается сдаваться без борьбы.

«Рапид»

Австрийский клуб уверенно вошeл в сезон. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и при этом показывает сбалансированную игру в атаке и обороне. В последних пяти матчах «Рапид» забил 10 мячей при всего одном пропущенном. Особенно выделяется надeжность обороны – в пяти из семи последних игр команда сохранила ворота «сухими». Нападение также стабильно: серия из 10 матчей с забитыми голами и в среднем 2.00 гола за игру.

Победа в первом матче на выезде и уверенное выступление в национальном кубке (1:0 против «Ваккера») подтверждают уверенность команды. При поддержке домашних трибун «Рапид» будет контролировать темп встречи и стараться не допустить неожиданностей.

«Дечич»

Черногорская команда уступила дома 0:2, и теперь еe задача – попытаться создать интригу на выезде. «Дечич» забивает в 13 из 15 последних матчей, а средняя результативность – 1.40 гола за игру. Это говорит о наличии атакующего потенциала, даже несмотря на поражение в первом поединке.

Однако оборона остаeтся уязвимой: 7 пропущенных мячей за 5 матчей, в том числе 2 от «Силекса» и ещe 2 от «Рапида». Несмотря на победы в недавних товарищеских встречах, в еврокубке «Дечич» пока выглядит скромнее своего соперника по всем ключевым показателям.

Факты о командах:

«Рапид»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 0.20 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Дечич»

  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей ЛК
  • Пропустил 2+ голов в 2 из 3 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Лига конференций, 2 раунд
Дечич
0 : 2
24.07.2025
Рапид

Прогноз на матч «Рапид» – «Дечич»

«Рапид» полностью контролирует ситуацию после уверенной победы в первом матче и должен без проблем довести дело до выхода в следующий раунд. Команда демонстрирует стабильную игру дома и превосходит «Дечич» по уровню и организации. При этом у гостей есть шансы на гол: команда часто отличается результативной игрой в гостях. Сценарий с победой хозяев и забитым мячом от гостей выглядит наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Рапида» и обе забьют – коэффициент 3.00
  • Победа «Рапида» – коэффициент 1.58

1.58
Победа «Рапида» и обе забьют
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Дечич Рапид
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