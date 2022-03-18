Артем Челядинский
Тренер
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Челядинский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 декабря 1977
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Челядинский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 декабря 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|30
|16
|3
|11
|Дата
|Матч
|18.03.2022
|Минск
|0 : 1
|Динамо
|02.04.2022
|Динамо
|1 : 1
|Арсенал
|09.04.2022
|Славия-Мозырь
|1 : 2
|Динамо
|16.04.2022
|Динамо
|0 : 0
|Белшина
|23.04.2022
|Днепр
|0 : 2
|Динамо
|02.05.2022
|Динамо
|2 : 2
|БАТЭ
|08.05.2022
|Гомель
|0 : 1
|Динамо
|14.05.2022
|Шахтер
|1 : 0
|Динамо
|22.05.2022
|Динамо
|2 : 1
|Витебск
|28.05.2022
|Торпедо-БелАЗ
|3 : 4
|Динамо
|18.06.2022
|Динамо
|1 : 1
|Слуцк
|26.06.2022
|Динамо-Брест
|1 : 3
|Динамо
|02.07.2022
|Динамо
|1 : 2
|Ислочь
|31.08.2022
|Неман
|2 : 3
|Динамо
|02.11.2022
|Динамо
|1 : 4
|Энергетик-БГУ
|07.08.2022
|Динамо
|3 : 1
|Минск
|14.08.2022
|Арсенал
|0 : 1
|Динамо
|21.08.2022
|Динамо
|0 : 0
|Славия-Мозырь
|27.08.2022
|Белшина
|0 : 0
|Динамо
|04.09.2022
|Динамо
|4 : 0
|Днепр
|10.09.2022
|БАТЭ
|0 : 0
|Динамо
|16.09.2022
|Динамо
|3 : 0
|Гомель
|01.10.2022
|Динамо
|1 : 0
|Шахтер
|08.10.2022
|Витебск
|0 : 0
|Динамо
|14.10.2022
|Динамо
|2 : 2
|Торпедо-БелАЗ
|19.10.2022
|Слуцк
|0 : 5
|Динамо
|23.10.2022
|Динамо
|0 : 0
|Динамо-Брест
|29.10.2022
|Ислочь
|2 : 2
|Динамо
|06.11.2022
|Динамо
|2 : 0
|Неман
|12.11.2022
|Энергетик-БГУ
|1 : 3
|Динамо