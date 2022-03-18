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    Артем Челядинский

    Тренер
    Имя Артем
    Фамилия Челядинский
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 29 декабря 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 30 16 3 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2022 Минск 0 : 1 Динамо
    02.04.2022 Динамо 1 : 1 Арсенал
    09.04.2022 Славия-Мозырь 1 : 2 Динамо
    16.04.2022 Динамо 0 : 0 Белшина
    23.04.2022 Днепр 0 : 2 Динамо
    02.05.2022 Динамо 2 : 2 БАТЭ
    08.05.2022 Гомель 0 : 1 Динамо
    14.05.2022 Шахтер 1 : 0 Динамо
    22.05.2022 Динамо 2 : 1 Витебск
    28.05.2022 Торпедо-БелАЗ 3 : 4 Динамо
    18.06.2022 Динамо 1 : 1 Слуцк
    26.06.2022 Динамо-Брест 1 : 3 Динамо
    02.07.2022 Динамо 1 : 2 Ислочь
    31.08.2022 Неман 2 : 3 Динамо
    02.11.2022 Динамо 1 : 4 Энергетик-БГУ
    07.08.2022 Динамо 3 : 1 Минск
    14.08.2022 Арсенал 0 : 1 Динамо
    21.08.2022 Динамо 0 : 0 Славия-Мозырь
    27.08.2022 Белшина 0 : 0 Динамо
    04.09.2022 Динамо 4 : 0 Днепр
    10.09.2022 БАТЭ 0 : 0 Динамо
    16.09.2022 Динамо 3 : 0 Гомель
    01.10.2022 Динамо 1 : 0 Шахтер
    08.10.2022 Витебск 0 : 0 Динамо
    14.10.2022 Динамо 2 : 2 Торпедо-БелАЗ
    19.10.2022 Слуцк 0 : 5 Динамо
    23.10.2022 Динамо 0 : 0 Динамо-Брест
    29.10.2022 Ислочь 2 : 2 Динамо
    06.11.2022 Динамо 2 : 0 Неман
    12.11.2022 Энергетик-БГУ 1 : 3 Динамо
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