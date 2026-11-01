Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Челядинский - статистика

Минск
Беларусь
29 декабря 1977 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
0 : 1
10.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Минск
27
10
13
4
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
0 : 1
10.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 0
18.09.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
1 : 0
11.09.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
0 : 3
06.09.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 1
30.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 1
21.08.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 1
15.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
0 : 1
09.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Днепр
1 : 2
10.07.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
0 : 3
02.07.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 0
27.06.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Минск
2 : 2
21.06.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Барановичи
2 : 1
13.06.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
29.05.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
23.05.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
5 : 1
15.05.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
09.05.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Минск
4 : 2
01.05.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
24.04.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
18.04.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
0 : 2
05.04.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 1
20.03.2026
Арсенал
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+