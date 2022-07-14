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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дечич - Динамо Мн
Дечич - Динамо Мн: обзор матча 14 июля 2022
Дечич
14.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Мн
60'
Ф. Бечирай
26'
А. Сачивко
77'
А. Путило
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дечич - Динамо Мн
Замена
А. Йованович
️️️️
А. Марушич
83'
79'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
79'
Замена
И. Песич
️️️️
Д. Бакич
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Путило
Пас отдал
М. Козлов
61'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Кисляк
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бечирай
60'
Желтая карточка
Й. Николич
45'
33'
Желтая карточка
Р. Бегунов
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Сачивко
Пас отдал
С. Кисляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дечич
1
Душан Маркович
ВР
22
Джонатан Дресай
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
26
Игор Чукович
ЦЗ
23
Роберт Гьелай
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
34
Йован Николич
ОП
16
Матия Божанович
ЦП
26
Алекса Марушич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
5
Александар Шофранац
ЦЗ
7
Марио Гьолай
ЦП
15
Петер Люльджурай
ЦП
18
Лазар Станишич
ЦП
23
Анделько Йованович
ЦП
27
Адиль Аджович
ЦП
28
Демир Крканович
ЦП
10
Эрйон Вучай
АП
70
Велизар Янкетич
АП
29
Данило Песукич
ПВ
55
Боян Павичевич
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Маркович
26
Чукович
23
Гьелай
7
Божович
23
Тучи
34
Николич
22
Дресай
16
Божанович
7
Денкович
26
Марушич
9
Бечирай
4-1-3-2
1
Хаткевич
3
Швецов
20
Сачивко
67
Бегунов
23
Наумов
15
Кисляк
14
Путило
7
Быков
24
Вакулич
7
Бакич
25
Ложкин
26
Марушич
23
Йованович
23
Йованович
26
Марушич
15
Кисляк
47
Козлов
47
Козлов
15
Кисляк
7
Бакич
77
Песич
77
Песич
7
Бакич
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
Остались в запасе
Дечич
Динамо Мн
13
Павле Велимирович
ВР
5
Александар Шофранац
ЦЗ
7
Марио Гьолай
ЦП
15
Петер Люльджурай
ЦП
18
Лазар Станишич
ЦП
27
Адиль Аджович
ЦП
28
Демир Крканович
ЦП
10
Эрйон Вучай
АП
70
Велизар Янкетич
АП
29
Данило Песукич
ПВ
55
Боян Павичевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
5
Александар Шофранац
ЦЗ
7
Марио Гьолай
ЦП
15
Петер Люльджурай
ЦП
18
Лазар Станишич
ЦП
27
Адиль Аджович
ЦП
28
Демир Крканович
ЦП
10
Эрйон Вучай
АП
70
Велизар Янкетич
АП
29
Данило Песукич
ПВ
55
Боян Павичевич
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Владимир Янкович
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Дечич - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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