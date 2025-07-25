Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Беларусь. Кубок
Динамо Мн - Витебск
Динамо Мн - Витебск: онлайн-трансляция 25 июля 2025
Динамо Мн
25.07.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Витебск
Матч
Личные встречи
Статистика матча Динамо Мн - Витебск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Динамо Мн
Витебск
«Динамо Минск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70
Сегодня, 09:17
«Ислочь» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 09:06
Экс-защитник «Спартака» нашел новый клуб в РПЛ
19 августа, 16:06
2
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
19 августа, 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
18 августа, 09:07
«Динамо Минск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70
Сегодня, 09:17
Экс-защитник «Спартака» нашел новый клуб в РПЛ
19 августа, 16:06
2
«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
19 августа, 15:50
«Локомотив Гомель» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 2.35
18 августа, 09:07
«Пари НН» приобрел защитника сборной Беларуси
15 августа, 23:03
1
«Ислочь» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 09:06
«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 17:03
«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 19:35
«Витебск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80
8 августа, 11:11
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2025
1 августа, 17:05
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Мн
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Локомотив Г
1 : 2
19.08.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 2
09.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 5
01.08.2025
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Локомотив Г
1 : 2
19.08.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Эгнатия
1 : 0
31.07.2025
Динамо Мн
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 2
24.07.2025
Эгнатия
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн
2 : 2
16.07.2025
Лудогорец
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 2
09.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 5
01.08.2025
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Днепр
0 : 1
12.07.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
4 : 0
05.07.2025
Витебск
Архив
