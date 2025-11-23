Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября, 16:35
Динамо-Брест
23.11.2025, воскресенье, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Мн
42' И. Бахар 80' А. Вакулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
44
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Динамо Мн
22
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
19
Денис Поляков
ЦЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
18
Денис Гречихо
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-2-3-2
91
Дударь
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
44
77
Юзепчук
25
Эсанов
99
Зеньков
17
Коновалов
88
Ковалевич
24
Корцов
3-2-2-2-1
22
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
42
Абдуллахи
17
Бахар
24
Вакулич
7
Малашевич
88
Демченко
11
Джимет
22
Павловец
15
Касараб
15
Касараб
22
Павловец
25
Эсанов
11
Ковалевич
11
Ковалевич
25
Эсанов
88
Ковалевич
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
17
Коновалов
7
Быков
7
Быков
17
Коновалов
77
Юзепчук
2
Рылач
2
Рылач
77
Юзепчук
42
Абдуллахи
18
Гречихо
18
Гречихо
42
Абдуллахи
88
Демченко
49
Денисюк
49
Денисюк
88
Демченко
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
11
Джимет
9
9
11
Джимет
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
30
Mikhail Klachkovich
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Динамо» Минск, 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск

«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Динамо-Брест
12
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
1
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
1
Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову
14:40
2
ФотоЗрители матча «Акрон» – «Пари НН» не видят мяч: «Куда-то все бегут, а зачем – непонятно»
14:21
ФотоКучаев и фигуристка Радионова ждут 2-го ребенка
14:02
1
Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»
13:53
4
Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
13:19
1
Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки
12:56
11
Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА
12:36
7
