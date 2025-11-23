23.11.2025, воскресенье, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-2-3-2
91
Дударь
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
44
77
Юзепчук
25
Эсанов
99
Зеньков
17
Коновалов
88
Ковалевич
24
Корцов
3-2-2-2-1
22
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
42
Абдуллахи
17
Бахар
24
Вакулич
7
Малашевич
88
Демченко
11
Джимет
22
Павловец
15
Касараб
15
Касараб
22
Павловец
25
Эсанов
11
Ковалевич
11
Ковалевич
25
Эсанов
88
Ковалевич
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
17
Коновалов
7
Быков
7
Быков
17
Коновалов
77
Юзепчук
2
Рылач
2
Рылач
77
Юзепчук
42
Абдуллахи
18
Гречихо
18
Гречихо
42
Абдуллахи
88
Демченко
49
Денисюк
49
Денисюк
88
Демченко
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
11
Джимет
9
9
11
Джимет
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
30
Mikhail Klachkovich
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Динамо» Минск, 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск
-
Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»