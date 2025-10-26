Определен самый высокий игрок в мире

Составлен рейтинг самых высоких футболистов мира. Десятка выглядит так.
1. Константин Веретынский («Славия-Мозырь», Беларусь) – 210 см.
2. Исаак Туре («Лорьян», Франция) – 206.
3. Кьел Шерпен («Юнион», Бельгия) – 206.
4. Денис Твардовский («Шахтер») – 206.
5. Кайл Хадлин («Тхеп Хань Нам Динь», Вьетнам) – 206.
6. Папе Си («Метц», Франция) – 206.
7. Кевин Гаделлаа («Утрехт», Нидерланды) – 206.
8. Лукас Бергстрем («Мальорка», Испания) – 205.
9. Карлос Мигел («Палмейрас», Бразилия) – 204.
10. Никс Слиде (РФШ, Латвия) – 203.
Источник: Give me Sport