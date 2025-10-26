Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Реал - Барса Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определен самый высокий игрок в мире

Сегодня, 12:18
1

Составлен рейтинг самых высоких футболистов мира. Десятка выглядит так.

1. Константин Веретынский («Славия-Мозырь», Беларусь) – 210 см.

2. Исаак Туре («Лорьян», Франция) – 206.

3. Кьел Шерпен («Юнион», Бельгия) – 206.

4. Денис Твардовский («Шахтер») – 206.

5. Кайл Хадлин («Тхеп Хань Нам Динь», Вьетнам) – 206.

6. Папе Си («Метц», Франция) – 206.

7. Кевин Гаделлаа («Утрехт», Нидерланды) – 206.

8. Лукас Бергстрем («Мальорка», Испания) – 205.

9. Карлос Мигел («Палмейрас», Бразилия) – 204.

10. Никс Слиде (РФШ, Латвия) – 203.

Еще по теме:
В Беларуси лучшего игрока матча наградили порошком 2
В клубе из Беларуси высказались о назначении Семина
Реакция Семина на информацию о назначении в Беларуси
Источник: Give me Sport
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Веретынский Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1761472027
Месси не стал читать статью.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
13:21
В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»
12:53
5
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
12:42
4
Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером
12:36
1
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
2
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Все новости
Все новости
Определен самый высокий игрок в мире
12:18
1
ФотоВ Беларуси лучшего игрока матча наградили порошком
12 октября
2
В клубе из Беларуси высказались о назначении Семина
4 октября
Реакция Семина на информацию о назначении в Беларуси
4 октября
Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года
4 октября
5
ФотоЛидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера
3 октября
1
ФотоВ Беларуси лучшего игрока матча наградили грибами
26 сентября
Беларусь – лидер рейтинга УЕФА сезона-2025/26
11 июля
В Беларуси восторгаются выступлением своих команд в еврокубках: «Давно такого не было»
11 июля
Гончаренко призвали вернуться в БАТЭ и работать бесплатно
5 июля
3
Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича
2 июля
1
Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина
10 июня
4
ФотоФутболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь
26 марта
Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА
15 марта
Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»
24 февраля
1
Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча
24 февраля
2
Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»
24 февраля
1
ФотоЭкс-игрок 5 клубов РПЛ перешел в команду из Беларуси
17 февраля
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января
1
Гуренко оценил шансы Беларуси в отборе ЧМ-2026
2024.12.14 22:39
Двое россиян помогли минскому «Динамо» защитить чемпионский титул
2024.11.25 22:19
Сборная Беларуси продлила контракт с главным тренером
2024.11.12 01:10
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года
2024.10.19 11:56
Лукашенко запросил ответный матч Беларуси с Россией
2024.10.18 09:38
3
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
2024.09.21 15:57
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
2024.09.20 15:31
В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии
2024.09.11 19:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 