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  • Лидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера

Лидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера

3 октября 2025, 00:55
1

В чемпионате Беларуси неожиданная тренерская отставка.

Лидер таблицы «МЛ Витебск» уволил Александра Шагойко.

«Сегодня мы благодарим за работу на благо клуба, победы, оставшиеся в памяти на долгие годы, фееричный взлeт на первую строчку, на которой мы по-прежнему находимся, а также за краткость, спокойствие, невозмутимость и уверенность в том, что дальше всe будет хорошо, нашего предводителя, экс-главного тренера «МЛ Витебск» Александра Александровича Шагойко», – написали витебляне.

  • «МЛ Витебск» проводит 1-й сезон в Высшей лиге.
  • Шагойко принял команду перед сезоном.
  • В сентябре «МЛ Витебск» проиграл в товарищеском матче «Спартаку» (0:5).

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Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Шагойко Александр
Комментарии (1)
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Томик
1759588123
Видимо, сравнение членов было очень жёсткое. Победило руководство.
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