Лидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера

В чемпионате Беларуси неожиданная тренерская отставка.
Лидер таблицы «МЛ Витебск» уволил Александра Шагойко.
«Сегодня мы благодарим за работу на благо клуба, победы, оставшиеся в памяти на долгие годы, фееричный взлeт на первую строчку, на которой мы по-прежнему находимся, а также за краткость, спокойствие, невозмутимость и уверенность в том, что дальше всe будет хорошо, нашего предводителя, экс-главного тренера «МЛ Витебск» Александра Александровича Шагойко», – написали витебляне.
- «МЛ Витебск» проводит 1-й сезон в Высшей лиге.
- Шагойко принял команду перед сезоном.
- В сентябре «МЛ Витебск» проиграл в товарищеском матче «Спартаку» (0:5).
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»