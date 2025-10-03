Лидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера

В чемпионате Беларуси неожиданная тренерская отставка.

Лидер таблицы «МЛ Витебск» уволил Александра Шагойко.

«Сегодня мы благодарим за работу на благо клуба, победы, оставшиеся в памяти на долгие годы, фееричный взлeт на первую строчку, на которой мы по-прежнему находимся, а также за краткость, спокойствие, невозмутимость и уверенность в том, что дальше всe будет хорошо, нашего предводителя, экс-главного тренера «МЛ Витебск» Александра Александровича Шагойко», – написали витебляне.