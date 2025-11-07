Известный российский тренер может возглавить клуб в Беларуси

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев входит в шорт-лист «Динамо Мн». Он уже дал своe предварительное согласие на работу в клубе.

Руководство минчан собирается уволить нынешнего главного тренера Александра Павлова в том случае, если команда не выиграет чемпионат Беларуси.

Среди кандидатов на пост главного тренера «Динамо Мн» также числятся Иван Биончик из «Славии-Мозырь» и экс-тренер «МЛ Витебск» Александр Шагойко.