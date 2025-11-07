Введите ваш ник на сайте
  Известный российский тренер может возглавить клуб в Беларуси

Известный российский тренер может возглавить клуб в Беларуси

7 ноября, 12:28
1

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев входит в шорт-лист «Динамо Мн». Он уже дал своe предварительное согласие на работу в клубе.

Руководство минчан собирается уволить нынешнего главного тренера Александра Павлова в том случае, если команда не выиграет чемпионат Беларуси.

Среди кандидатов на пост главного тренера «Динамо Мн» также числятся Иван Биончик из «Славии-Мозырь» и экс-тренер «МЛ Витебск» Александр Шагойко.

  • 66-летний Ташуев ранее уже работал в Беларуси – он дважды становился главным тренером солигорского «Шахтера».
  • «Динамо Мн» с 56 очками занимает 2-е место в чемпионате Беларуси за три тура до финиша сезона. У лидирующего «МЛ Витбеск» н счету 61 балл.

Источник: Legalbet
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Ташуев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1762509067
Это же не тренер! Неужели руководители этого клуба н мониторят этого типа мошенника?!
Ответить
  • Читайте нас: 