Известный российский тренер может возглавить клуб в Беларуси

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев входит в шорт-лист «Динамо Мн». Он уже дал своe предварительное согласие на работу в клубе.
Руководство минчан собирается уволить нынешнего главного тренера Александра Павлова в том случае, если команда не выиграет чемпионат Беларуси.
Среди кандидатов на пост главного тренера «Динамо Мн» также числятся Иван Биончик из «Славии-Мозырь» и экс-тренер «МЛ Витебск» Александр Шагойко.
- 66-летний Ташуев ранее уже работал в Беларуси – он дважды становился главным тренером солигорского «Шахтера».
- «Динамо Мн» с 56 очками занимает 2-е место в чемпионате Беларуси за три тура до финиша сезона. У лидирующего «МЛ Витбеск» н счету 61 балл.
Источник: Legalbet