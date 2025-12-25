Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

– Что думаете по поводу информации об обмене Лусиано на Дивеева?

– От этого перехода могут выиграть оба клуба.

– Что выиграет ЦСКА?

– Получит нападающего. Лусиано – сильный футболист. Для меня он очень мастеровитый, только ему немного не хватает скорости.