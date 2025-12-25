Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
– Что думаете по поводу информации об обмене Лусиано на Дивеева?
– От этого перехода могут выиграть оба клуба.
– Что выиграет ЦСКА?
– Получит нападающего. Лусиано – сильный футболист. Для меня он очень мастеровитый, только ему немного не хватает скорости.
- Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Его рыночная цена – 9 млн евро.
- Гонду перешел в «Зенит» в 2024-м, он оценивается в 8 млн.
Источник: «Матч ТВ»