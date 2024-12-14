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    Гуренко оценил шансы Беларуси в отборе ЧМ-2026

    Бывший полузащитник сборной Беларуси Сергей Гуренко оценил шансы команды в отборе ЧМ-2026.

    • Белорусы попали в группу с Португалией/Данией, Грецией и Шотландией.
    • Путевку на ЧМ получит 1-е место, 2-е отправится в стыковые матчи.
    • Беларусь ни разу не была на Евро/ЧМ.

    «Вы считаете, сборная Беларуси способна бороться с Грецией на равных? В этой группе наше место – последнее. У нас ноль шансов на длинной дистанции.

    Надо работать, чтобы команда достойно выглядела. Нельзя всю игру обороняться, нужно ещe научиться контратаковать и создавать соперникам проблемы. Но ты не научишься этому в играх за сборную. Опыта игрок набирается в клубах, а в сборной ты должен играть свои лучшие матчи.

    Если у нас хотя бы пять человек, костяк – будут играть в хороших клубах: вратарь, центральный защитник, опорник, нападающий, то дальше можно обрастать мясом. Но на сегодняшний день я пока не вижу перспектив», – сказал Гуренко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    14.12.2024 22:39
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