Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ

Александр Бубнов спрогнозировал, кто закончится сезон РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Краснодар».
– Сейчас, после 18 туров, перед оставшимися 12 турами, всe, окончательное решение, больше с моей стороны корректировок не будет.
– А, это финальное решение ваше?
– Да, моe. «Краснодар» первый, «Зенит» второй, «Локо» третий, ЦСКА четвертый, «Балтика» пятая и «Спартак» шестой.
– Ничего не изменилось?
– Ничего.
– Подождите, то есть вы просто взяли нынешнюю таблицу и сказали, что так и будет всe?
– Да.
– То есть не смотрим РПЛ дальше?
– Не, как это не смотрим? Нобель, посмотри, ты даже этого не знаешь, из чего я исходил. «Краснодар»… Календарь. Календарь. Давай календарь обсуждать. Я же из календаря исходил.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, имея на счету 40 очков.
- «Зенит» занимает второе место, отставая на одно очко.
- Третьим идет «Локомотив» (37 очков).
Источник: «Коммент.Шоу»