Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ

Сегодня, 00:15
3

Александр Бубнов спрогнозировал, кто закончится сезон РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Краснодар».

– Сейчас, после 18 туров, перед оставшимися 12 турами, всe, окончательное решение, больше с моей стороны корректировок не будет.

– А, это финальное решение ваше?

– Да, моe. «Краснодар» первый, «Зенит» второй, «Локо» третий, ЦСКА четвертый, «Балтика» пятая и «Спартак» шестой.

– Ничего не изменилось?

– Ничего.

– Подождите, то есть вы просто взяли нынешнюю таблицу и сказали, что так и будет всe?

– Да.

– То есть не смотрим РПЛ дальше?

– Не, как это не смотрим? Нобель, посмотри, ты даже этого не знаешь, из чего я исходил. «Краснодар»… Календарь. Календарь. Давай календарь обсуждать. Я же из календаря исходил.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, имея на счету 40 очков.
  • «Зенит» занимает второе место, отставая на одно очко.
  • Третьим идет «Локомотив» (37 очков).

«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова 3
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо» 1
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1766611184
Спартак 5м будет. В остальном не уверен
Ответить
Mirak92
1766611304
Лысый балабол же сказал, что Балтика вылетит. Переобувщик конченый.
Ответить
