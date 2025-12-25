Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ

Александр Бубнов спрогнозировал, кто закончится сезон РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Краснодар».

– Сейчас, после 18 туров, перед оставшимися 12 турами, всe, окончательное решение, больше с моей стороны корректировок не будет.

– А, это финальное решение ваше?

– Да, моe. «Краснодар» первый, «Зенит» второй, «Локо» третий, ЦСКА четвертый, «Балтика» пятая и «Спартак» шестой.

– Ничего не изменилось?

– Ничего.

– Подождите, то есть вы просто взяли нынешнюю таблицу и сказали, что так и будет всe?

– Да.

– То есть не смотрим РПЛ дальше?

– Не, как это не смотрим? Нобель, посмотри, ты даже этого не знаешь, из чего я исходил. «Краснодар»… Календарь. Календарь. Давай календарь обсуждать. Я же из календаря исходил.