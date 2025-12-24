Мостовой подтвердил переговоры с московским клубом: «Я в процессе»

Александр Мостовой подтвердил, что может возглавить медийный клуб «БроукБойз».

«Пока ещe нет сроков проведения турнира. Я в процессе переговоров с «Броуками» на роль тренера. У нас у всех есть желание, потому что турнир интересный будет, формат мне нравится.

Зимой футбола мало, поэтому хочется в этом попробовать себя. Посмотрим, что будет в будущем, пока не хочу загадывать», – сказал Мостовой.