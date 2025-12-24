Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Я не знаю Карседо. Кипр – не самый футбольный регион. Если он работал помощником Эмери, значит, он знает наш футбол. Правда, Унаи в «Спартаке» неважно работал, зато потом у него сильная карьера.

В «Спартаке» спортивный директор – иностранец. Поэтому неудивительно, что он берeт на работу иностранцев. Если бы был русский, брал бы русских. Почему бы не дать шанс Аленичеву, а не Карседо? Дмитрий работал в «Спартаке» достаточно неплохо, просто ему не дали достаточно времени», – сказал Тарханов.