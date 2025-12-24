Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил результаты команды. Петербуржцы по итогам 18 туров РПЛ занимают второе место в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

– Второе место после 18‑го тура РПЛ. Как это оценивать?

– Тут важен отрыв в одно очко. [Учитывая] то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал «Зенит», я думаю, что это нормальный результат.

– Где был худший отрезок?

– В начале сезона. Все, что было до «Ахмата».