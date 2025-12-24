Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов сообщил, что больше не ездит в Европу.
«У меня связь с «Эвертоном» не поддерживается. Есть ли желание посетить Англию? Нет, у меня загранпаспорт закончился несколько лет назад – давно не летаю в ту сторону.
Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие – по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать – да и происходящие события не позволяют.
Честно, желания нет посещать Европу – возможно, никогда в жизни туда больше не полечу, не вижу ничего интересного там», – сказал Билялетдинов.
- Билялетдинов выступал «Эвертон» c 2009 по 2012 год.
- В составе английской команды россиянин провел 77 матчей, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»