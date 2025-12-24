Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу

Сегодня, 21:14

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов сообщил, что больше не ездит в Европу.

«У меня связь с «Эвертоном» не поддерживается. Есть ли желание посетить Англию? Нет, у меня загранпаспорт закончился несколько лет назад – давно не летаю в ту сторону.

Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие – по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать – да и происходящие события не позволяют.

Честно, желания нет посещать Европу – возможно, никогда в жизни туда больше не полечу, не вижу ничего интересного там», – сказал Билялетдинов.

  • Билялетдинов выступал «Эвертон» c 2009 по 2012 год.
  • В составе английской команды россиянин провел 77 матчей, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Билялетдинов Динияр
18+
