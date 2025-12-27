Билялетдинов определился с местом продолжения тренерской карьеры

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов войдeт в тренерский штаб молодeжной команды «Локомотива».

Он станет ассистентом Дмитрия Хохлова.

Ранее «Локомотив» договорился с Хохловым о продлении контракта до конца 2026 года.