Билялетдинов определился с местом продолжения тренерской карьеры

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов войдeт в тренерский штаб молодeжной команды «Локомотива».
Он станет ассистентом Дмитрия Хохлова.
Ранее «Локомотив» договорился с Хохловым о продлении контракта до конца 2026 года.
- Динияр Билялетдинов в марте 2024-го присоединился к академии «Локомотива», заняв должность тренера по индивидуальной подготовке. В 2022 году он также работал тренером и администратором в «Родине-2».
- Билялетдинов играл за основной состав «Локомотива» в 2004–2009 годах.
