Губерниев прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об обмене футболистов «Зенита» и ЦСКА.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев перейдет в «Зенит».

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду отправится в ЦСКА.

Московский клуб получит доплату в размере 3-5 млн евро.

«Я нормально отношусь к взаимодействию футболистов в природе. Если клубы договорятся и обмен будет взаимовыгодным, так тому и быть. ЦСКА нужен нападающий, а у «Зенита» большая конкуренция в нападении.

Им нужен защитник, поэтому Дивеев пригодится, пусть он и травматичный. Клубы смотрят на потенциал футболистов и на ситуацию на конкретных позициях. Перспективный обмен, не вижу тут минусов для клубов», – сказал Губерниев.