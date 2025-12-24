Селюк: «Гусев в «Динамо» будет успешнее Анчелотти»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал утверждение Ролана Гусева главным тренером «Динамо».

Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.

Он был и.о. главного тренера в мае и ноябре-декабре 2025-го.

Динамовцы – на 10-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.

«Супер, что его утвердили! Я считаю, это максимально правильное решение со стороны руководства. Мы видели работу Ролана после ухода Лички. Он тогда три матча выиграл и одну игру проиграл. Он знает команду. Логичное решение, что ему дают поработать. «Динамо» уже чемпионом не станет, но и не вылетят. Эти два месяца подготовки и 12 игр в чемпионате надо посмотреть. «Динамо» ничего не потеряет. Если даст результат, то с ним продолжат сотрудничать. Не будет результата, значит в июне пожмут руки и будут искать другого.

Сейчас хоть Анчелотти, Гвардиолу, хоть кого пригласи – результата не будет. А Гусев может его дать, потому что он давно в клубе. Всем остальным нужно будет опять время. Гусев в «Динамо» будет работать успешнее Анчелотти. Так что абсолютно мудрое решение руководства – никого не приглашать. За 12 игр ни один новый тренер не добьeтся результата. Поэтому Гусев – самая правильная кандидатура. «Динамо» – молодцы!» – сказал Селюк.