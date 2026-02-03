В Кремле отреагировали на слова президента ФИФА о допуске России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал резонансное высказывание Джанни Инфантино.

Глава ФИФА признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

– Есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма?

– То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо.

Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать.

Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать.