Челестини оценил шансы Баринова лишить Акинфеева капитанской повязки в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пока не видит новичка Дмитрия Баринова капитаном команды.
– Что дает ЦСКА Баринов?
– Во‑первых, это еще одна опция в центре поля. Он усилил команду.
Также мы получили лидера. Мы ждем проявления лидерских качеств, менталитета и духа победителя. В этом плане мы тоже можем существенно прибавить. Это нельзя купить в супермаркете, а у Бары это есть.
– Баринов может стать капитаном ЦСКА, если Акинфеева не будет на поле?
– Пока есть Игорь Акинфеев, места нет ни для кого. Игорь – это человек, который олицетворяет ценности клуба.
Однако не нужно иметь повязку на руке, чтобы коммуницировать с командой. И этого мы просим от Баринова.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
- В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»