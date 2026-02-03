Челестини оценил шансы Баринова лишить Акинфеева капитанской повязки в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пока не видит новичка Дмитрия Баринова капитаном команды.

– Что дает ЦСКА Баринов?

– Во‑первых, это еще одна опция в центре поля. Он усилил команду.

Также мы получили лидера. Мы ждем проявления лидерских качеств, менталитета и духа победителя. В этом плане мы тоже можем существенно прибавить. Это нельзя купить в супермаркете, а у Бары это есть.

– Баринов может стать капитаном ЦСКА, если Акинфеева не будет на поле?

– Пока есть Игорь Акинфеев, места нет ни для кого. Игорь – это человек, который олицетворяет ценности клуба.

Однако не нужно иметь повязку на руке, чтобы коммуницировать с командой. И этого мы просим от Баринова.