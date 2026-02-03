Названы условия сделки «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Эраковичу

«Црвена Звезда» возьмет в аренду защитника «Зенита» Страхиню Эраковича с правом последующего выкупа за 3,5 миллиона евро.
Российский клуб также может получить 50% от следующей продажи игрока.
Сообщается, что «Црвена Звезда» сможет изъявит желание выкупить Эраковича до 31 августа. В случае такого трансфера, защитник подпишет с белградцами контракт на 4 года.
- Ранее сообщалось, что Эракович хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой, сделанной на других футболистов главным тренером команды Сергеем Семаком.
- 25-летний серб в этом сезоне провел 19 матчей за петербуржцев, сделал 1 ассист.
Источник: Mozzart Sport