Глушаков назвал причину конфликтов из-за судейства в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о критике судейства в РПЛ.

«Половина конфликтов в футболе возникает скорее не из-за ошибок арбитров, а из-за того, что игроки, тренеры и болельщики трактуют правила по-своему. Бывало, что я сам порой не понимал решений арбитров, спорил. Но это все эмоции. Потом пересматриваешь сам, вникаешь и все становится на свои места.

Когда все видят одни и те же эпизоды с объяснениями экспертов, эмоции утихают, а споры становятся предметными», – сказал Глушаков.