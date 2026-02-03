Джон Джон поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»

Новичок «Зенита» Джон Джон высказался о дебюте за клуб.

Бразилец сыграл против «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

Джон Джон сделал ассист.

Футболиста купили у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.

«Чувствую себя отлично – в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с «Зенитом». Все это помогло мне себя хорошо чувствовать.

При этом мне точно нужно прибавлять – есть куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей», – сказал Джон Джон.