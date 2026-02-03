У «Рубина» сорвалась покупка легионера – он отказался от зарплаты в 550 тысяч в год

«Рубин» не смог приобрести полузащитника «Риеки» Нико Янковича.

Хорвату предлагали подписать контракт на 3 года с зарплатой в 550 тысяч евро в год. Помимо оклада хавбек мог получить подъемные в 200 тысяч евро плюс по 50 тысяч евро за каждые 5 голов, 5 ассистов и 20 матчей в отдельности, а также оплату перелетов в Хорватию туда/обратно и квартиру в Казани.

Янкович предпочел отправиться в аренду в братиславский «Слован» – сегодня он должен вылететь в Братиславу.

«Рубин» не сумел договориться с «Риекой», предложив за Янковича всего 1,5 миллиона евро. Хорватский клуб рассчитывал выручить с его продажи не менее 3 миллионов евро.